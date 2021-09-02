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Захарова прокомментировала доклад США о происхождении коронавируса

18:07, 02.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Захарова прокомментировала доклад США о происхождении коронавируса
Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса препятствует выработке совместных подходов по борьбе с пандемией и ведет к росту напряженности.

— Хотелось бы отметить, и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции, — цитирует ее «РИА Новости».

Москва сожалеет, что документ привел к спекуляциям, и призывает не использовать трагедию для сведения счетов, добавила Захарова.

Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.

Алексей Нечаев
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:10
    попробуйте нашей бодяги.(
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