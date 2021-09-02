В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От инфекции умерли одна женщина 1938 года рождения, двое мужчин 1939 и 1976 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 688 человек.



Сегодня в Татарстане первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 004 946 человек. За минувшие сутки в республике выявили 49 заболевших коронавирусом, всего в Татарстане зарегистрировано 25 560 случаев.



Татьяна Леухина