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В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

19:48, 02.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.

От инфекции умерли одна женщина 1938 года рождения, двое мужчин 1939 и 1976 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 688 человек.

Сегодня в Татарстане первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 004 946 человек. За минувшие сутки в республике выявили 49 заболевших коронавирусом, всего в Татарстане зарегистрировано 25 560 случаев.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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