Новые ограничения из-за коронавируса в Турции не будут затрагивать туристов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Турции с 6 сентября вводятся новые ограничительные меры по COVID-19. Они не будут распространяться на иностранных туристов, заявили в МВД республики.

В стране 6 сентября сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Непривитые или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

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— «Данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», — сообщили «РИА Новости» в МВД республики.



В конце августа Министерства культуры и туризма Турции сообщило, что за первые 7 месяцев 2021 года в Турции побывали 1,554 млн россиян, 807 тысяч из которых — в июле. Они составили 15,4% общего числа иностранных туристов, посетивших страну в январе — июле.