Попова рассказала, сколько учителей привились от COVID-19

Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году. Чуть меньший процент вакцинированных педагогов среди преподавателей вузов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя, — передает ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов в июне рекомендовал учителям и директорам школ привиться от коронавируса. Он отдельно отметил, что вакцинация добровольная.