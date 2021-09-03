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Попова рассказала, сколько учителей привились от COVID-19

03:25, 03.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова рассказала, сколько учителей привились от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году. Чуть меньший процент вакцинированных педагогов среди преподавателей вузов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ну и конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя, — передает ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр просвещения России Сергей Кравцов в июне рекомендовал учителям и директорам школ привиться от коронавируса. Он отдельно отметил, что вакцинация добровольная.

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