В КФУ от COVID-19 привились более 4 тысяч студентов

В КФУ по состоянию на 1 сентября от COVID-19 первым компонентом привились 12 608 человек, вторым — 11 592 человека. Среди сотрудников вуза вакцинировались 4 594 человека. Также привились от коронавируса 4 046 студентов Казанского университета.

В КФУ доступны четыре вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт, рассказала врач-эпидемиолог униклиники Диана Суфиярова.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике по адресу ул. Вишневского, 2а. В рабочие дни пункт вакцинации работает с 9.00 до 18.00, в выходные — с 9.00 до 16.00. Запись осуществляется по телефону 233-30-00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В здании поликлиники нужно пройти к стойке регистратуры, заполнить необходимые документы. После этого человек проходит осмотр в кабинете терапевта, а затем он направляется в прививочный кабинет №116 на первом этаже поликлиники.

Противопоказания к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность, острые состояния, включающие лихорадки, обострения хронических заболеваний, аллергические реакции на компоненты вакцины, сообщает пресс-служба КФУ.



2 сентября в Татарстане сделали миллионную прививку от коронавируса. Юбилейную процедуру прошла жительница Московского района Казани Наиля Шагабиева. Для вакцинации она выбрала препарат «КовиВак».



Татьяна Леухина