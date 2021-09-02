Попова: в России не распространяются новые штаммы COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России не распространяются новые штаммы коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока на территории России превалирует штамм «дельта».

Сегодня Попова заявила, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России.

В конце августа ученые предупреждали, что люди с дельта-штаммом коронавируса вдвое чаще оказываются госпитализированными, чем те, кто был заражен альфа-штаммом. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что рост смертности из-за коронавируса в стране может быть связан с широким распространением дельта-штамма.

Татьяна Леухина