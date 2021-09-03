Главное к утру: «Ак Барс» обыграл «Йоркерит», провал захвата Natura Siberica, прогноз кризиса в 2023 году
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 3 сентября:
- Банк России включил в альтернативные сценарии развития экономики возможность наступления в 2023 году глобального финансового кризиса. По мнению регулятора, он может быть «сопоставим по масштабам с кризисом 2008—2009 годов». Главные предпосылки для кризисного варианта: рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Также возникновению кризиса может поспособствовать увеличение «спекулятивного» сегмента корпоративного долга и разрыв «пузырей» на рынках активов.
- По прогнозам Сбербанка, падение доходов населения в России к 2035 году составит 14% в случае продвижения сценария мировой углеродной нейтральности к 2050 год. В этом случае больше всего пострадают регионы с высокой долей добычи энергоресурсов — Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Кемеровская область, а еще Татарстан.
- Казанский «Ак Барс» на своей арене обыграл хельсинкский «Йокерит» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили: Кирилл Панюков (8-я минута), Джордан Уил (19) и Никита Дыняк (35). Казанский клуб в шестой раз подряд победил «Йокерит» в матчах КХЛ.
- В Иране завершилось первенство мира по волейболу среди игроков до 19 лет. В матче за бронзу сборная России уступила хозяевам чемпионата — Ирану (2:3). В составе команды играли два волейболиста — Михаил Каштанов и Михаил Лабинский — из казанских «Крыльев барсов», а тренировал наставник казанского клуба Максим Максимов. Победу на первенстве мира одержала команда Польши, обыгравшая в финале Болгарию.
- Центральный стадион в Казани допущен к проведению матчей Тинькофф РПЛ. 13 сентября в матчах 7-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет на «Центральном» «Урал» из Екатеринбурга.
- Сооснователь компании Natura Siberica Ирина Трубникова сообщила о провале рейдерского захвата компании. Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» продолжится. Сейчас руководство ведет переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками Natura Siberica, Organic Shop и другие. За пару недель из Natura Siberica уволились более ста сотрудников.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым