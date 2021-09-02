ЦБ допустил возникновение глобального финансового кризиса в 2023 году

Банк России включил в альтернативные сценарии развития экономики возможность наступления в 2023 году глобального финансового кризиса. По мнению регулятора, он может быть «сопоставим по масштабам с кризисом 2008-2009 годов». Такой сценарий содержится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики до 2024 года.

Главные предпосылки для кризисного варианта: рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости. Также возникновению кризиса может поспособствовать увеличение «спекулятивного» сегмента корпоративного долга и разрыв «пузырей» на рынках активов.



В случае кризиса упадет спрос и цена на нефть. По прогнозам ЦБ, до $40 за баррель в 2023 году. При этом к 2024 году она вырастет до $45 долларов. В таких условиях российский ВВП в 2023-м снизится на 1,4-2,4%, ключевая ставка подскочит до 8,3-9,3%.