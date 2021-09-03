Греф: Татарстан пострадает в случае сценария мировой углеродной нейтральности к 2050 году

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

По прогнозам Сбербанка, падение доходов населения в России к 2035 году составит 14% в случае продвижения сценария мировой углеродной нейтральности к 2050 году, заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава банка Герман Греф.



В банке уточняют, что в этом случае больше всего пострадают регионы с высокой долей добычи энергоресурсов — Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Кемеровская область, а еще Татарстан.

По словам Грефа, последствия для бюджета уже к 2035 году могут сказаться на доходах населения. «Если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 трлн руб. — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», — приводит слова главы банка РБК.

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Согласно информации банка, к 2035 году возможен сценарий падения энергетического экспорта России на $179 млрд, в этом случае к 2050 году падение составит $192 млрд. По прогнозам, к 2035 году потери ВВП могут составить 4,4%, а реальные доходы населения упасть на 9%.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в мае прогнозировал падение мирового спроса на нефть к 2030 году. Прогноз связан с набирающей темпы тенденцией выхода компаний на углеродную нейтральность. Кудрин отметил, что выбросы углекислого газа к 2040-м годам будут снижены более чем в два раза во многих странах.

Маргарита Головатенко