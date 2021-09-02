Центральный стадион в Казани допущен к проведению матчей Тинькофф РПЛ

Комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадионы в Казани и Ростове-на-Дону, сообщает telegram-канал Российской премьер-лиги.

В Казани члены комиссии побывали на двух объектах — это «Ак Барс Арена» и стадион «Центральный». На последнем комиссия положительно оценила качество газона. На «Ак Барс Арене» идут работы по реновации футбольного поля. Через четыре-пять недель начнется полная эксплуатация газона.

В Ростове-на-Дону комиссия побывала на «Ростов Арене», где отметила положительную динамику работ по приведению поля в пригодное состояние, а также не обнаружила деформаций и травмоопасных участков

13 сентября в матчах 7-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» примет на «Центральном» «Урал» из Екатеринбурга, «Ростов» сыграет на «Ростов Арене» с «Краснодаром».

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) временно приостановил действие сертификата казанского стадиона «Ак Барс Арена» из-за плохого качества газона. Чуть ранее с критикой в адрес представителей арены выступил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

В связи с этим руководство «Ак Барс Арены» приняло решение отказаться от проведения нефутбольных мероприятий на стадионе.

Алексей Нечаев