Российские волейболисты проиграли на чемпионате Европы и первенстве мира

В Иране завершилось первенство мира по волейболу среди игроков до 19 лет. В матче за бронзу сборная России уступила хозяевам чемпионата Ирану — 2:3. В составе команды играли два волейболиста Михаил Каштанов и Михаил Лабинский из казанских «Крыльев барсов», а тренировал наставник казанского клуба Максим Максимов.

Победу на первенстве мира одержала команда Польши, обыгравшая в финале Болгарию.

Также с поражения стартовала национальная сборная уже на чемпионате Европы. В финском городе Тампере россияне уступили сборной Турции — 1:3. В составе сборной три игрока «Зенит-Казань» Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Валентин Голубев.







Джаудат Абдуллин