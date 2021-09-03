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Российские волейболисты проиграли на чемпионате Европы и первенстве мира

02:11, 03.09.2021
Российские волейболисты проиграли на чемпионате Европы и первенстве мира
Фото: tvf.org.tr

В Иране завершилось первенство мира по волейболу среди игроков до 19 лет. В матче за бронзу сборная России уступила хозяевам чемпионата Ирану — 2:3. В составе команды играли два волейболиста Михаил Каштанов и Михаил Лабинский из казанских «Крыльев барсов», а тренировал наставник казанского клуба Максим Максимов.

Победу на первенстве мира одержала команда Польши, обыгравшая в финале Болгарию.

Также с поражения стартовала национальная сборная уже на чемпионате Европы. В финском городе Тампере россияне уступили сборной Турции — 1:3. В составе сборной три игрока «Зенит-Казань» Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Валентин Голубев.



Джаудат Абдуллин
СпортВолейбол Татарстан

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