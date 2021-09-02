Сооснователь Natura Siberica Трубникова: рейдерский захват компании полностью провалился

Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» продолжится. Об этом говорится в заявлении сооснователя Natura Siberica Ирины Трубниковой.

Сейчас руководство ведет переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками Natura Siberica, Organic Shop и другие.

За пару недель из Natura Siberica уволились более ста сотрудников, после было отрезано финансирование подрядчикам, говорится в заявлении Трубниковой.

— Первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней после рейдерского захвата компании. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: naturasiberica.ru

Трубникова заявила, что приложит все усилия, чтобы не допустить остановки производства.

— Уже сейчас я могу сказать, что рейдерский захват компании полностью провалился, — отметила она.

Вчера СМИ сообщили, что производитель российской косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции. Президент предприятия Сергей Буйлов заявил РБК, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».



В понедельник совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Таким образом, производитель косметики — компания «Первое решение» — лишилась права выпускать продукцию под этими брендами. В начале августа работники компании Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова в открытом письме.