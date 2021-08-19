Главное о коронавирусе на 19 августа: модернизация «Спутника V», ВОЗ о крайней уязвимости человечества

Фото: Максим Платонов

Татарстанцам посоветовали следить за уровнем антител

В Татарстане за последние сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. Всего на 18 августа в республике зарегистрировано 24 875 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 926 человек, в том числе 33 — за минувшие сутки. Умерли 660 человек.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. От инфекции скончались двое мужчин 1934 и 1939 годов рождения и две женщины 1941 и 1946 годов рождения. Всего по состоянию на 18 августа в республике от COVID-19 умерли 660 человек.

В Казани заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь сделать прививку от COVID-19 можно в ДК «Железнодорожников». Пункт вакцинации будет работать с 9.00 до 20.00.



Фото: instagram.com/kazanorgsintez

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов посоветовал регулярно следить за уровнем антител в организме. Сейчас коронавирус быстро мутирует, поэтому антитела не успевают выработаться в достаточном количестве. Для этого нужна ревакцинация.



Для ревакцинации можно использовать любые вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, рассказал Лопушов. «Спутник» — как для первичной, так и повторной вакцинации, можно продолжить «КовиВаком», можно сделать «КовиВак», а продолжить «Спутником», — пояснил специалист, добавив, что все сочетания допустимы.

За минувшие сутки в Татарстане прививку сделали 7 434 человека. Общее число привившихся от коронавируса достигло 936 611 человек, второй компонент получили 747 856 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане есть случаи, когда после вакцинации от коронавируса наступала беременность, протекающая без осложнений. Есть и мужчины, которые после прививки зачали ребенка, и беременность у их жен развивается нормально, заявил специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов, отвечая на вопрос о влиянии вакцин на репродуктивную функцию.



Человеку, привившемуся от COVID-19, вакцинироваться от гриппа также необходимо. Только между двумя администрированиями вакцин нужно соблюдать временной интервал — не меньше месяца. Препараты уже поступают в Татарстан, заявил Дмитрий Лопушов.

Он же опроверг наличие связи между группой крови и сложностью течения заболевания, а также возможностью заболеть коронавирусом. По его словам, она никак не связана ни с возможностью заразиться, ни со степенью заболевания: люди болеют и лежат на ИВЛ с любой группой крови.

Фото: Ринат Назметдинов

Беременным женщинам можно привиться «Спутником V» с 22-й недели срока. При этом ее близкому окружению также следует вакцинироваться, чтобы не стать переносчиками инфекции, заметил специалист Минздрава Татарстана.

«Спутник V» модернизировали для борьбы с дельта-штаммом

За последние сутки в России выявили 21 058 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 017 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 684 531 человека, а выздоровевших — до 5 963 054.



За сутки болезнь унесла жизни 791 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 173 700 человек.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что детям, у которых есть хронические заболевания, рекомендуется сделать прививку против COVID-19.

Также он рассказал, что продолжительность COVID-19 в легкой форме составляет до 10 дней, а в среднетяжелой может увеличиться до 20 дней. Переход от одного состояния к другому может произойти стремительно, в течение одного-двух дней, поэтому обращаться к врачу надо уже при появлении первых симптомов.

Фото: пресс-служба ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Центр имени Гамалеи Минздрава России модернизировал вакцину от коронавируса «Спутник V» специально под штамм «дельта». Насколько она будет эффективна против этого варианта вируса, только предстоит узнать, заявил академик РАН Александр Гинцбург.

Из-за пандемии коронавируса в стране закрылись всего менее 3% предприятий. Большинство заведений общепита и ивент-предприятий продолжают работать, рассказал бизнес-омбудсмен России Борис Титов. При этом он подчеркнул, что в большинстве отраслей включен «режим выживания».

Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Такие данные приводятся в исследовании, которое проводилось в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас ученые выясняют, какой иммунный ответ даст сочетание российского препарата и китайской вакцины от компании Sinopharm. Ранее выяснилось, что сочетание вакцин «Спутник V» и AstraZeneca не показывает улучшение иммунного ответа.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что лекарств от коронавируса пока еще нет, потому что фарминдустрия не сразу начала их разрабатывать. Ранее все предполагали, что COVID-19 — это сезонное заболевание. Тем более разрабатывать препараты дороже, чем вакцины.

Фото: vk.com/zemfira

Российская певица Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила ее профессию. Незадолго до ее заявления из-за коронавируса отменили фестиваль в Испании, где она должна была выступить.

Приступившие к антиретровирусной терапии (АРТ) ВИЧ-инфицированные пациенты могут отложить вакцинацию от COVID-19 на месяц со дня начала терапии, рассказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. ВИЧ-инфицированным людям настоятельно рекомендуется привиться от COVID-19, отметил специалист. Он подчеркнул, что ВОЗ рекомендовала включить ВИЧ-инфицированных в приоритетные группы иммунизации.

В ВОЗ заявили о крайней уязвимости человечества

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 209 308 033 человека, 4 383 014 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 155 127). На второй строчке — Индия (32 322 258), на третьей — Бразилия (20 457 897), на четвертой —Франция (6 611 444), на пятой — Россия (6 572 246, данные университета отстают от данных российского оперштаба)



Больше всего смертей зафиксировано в США (624 253). За ними следуют Бразилия (571 662), Индия (433 049), Мексика (250 469), Перу (197 659) и Россия (169 948, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Сегодняшний момент истории человечества характеризуется крайней уязвимостью. Это связано с пандемией коронавируса, климатическим кризисом, стихийными бедствиями и различными конфликтами в мире. Такое мнение выразил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Обстановка, сложившаяся в мире сейчас, выталкивает гуманитарную систему.

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Власти Новой Зеландии сообщили о 14 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в минувшие сутки. Общее количество выявленных случаев коронавируса за долгое время достигло 21. Количество зараженных выросло втрое.

Специалисты Национальных институтов здравоохранения США заявили, что переливание плазмы для амбулаторных пациентов, заболевших COVID-19, на начальном этапе не приносит пользы. Данный метод «не предотвратил развитие болезни», хотя и «не причинил вреда». Испытания прекратили в феврале текущего года из-за «отсутствия эффективности» лечения.

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не разрешило использовать вакцину от коронавируса, разработанную китайской компании Sinovac Biotech, для иммунизации детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет.

С 20 сентября американские медики начнут применять бустерные (третьи) дозы вакцины от коронавируса. Прививки будут делать тем, кто не менее восьми месяцев назад был полностью вакцинирован.

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Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что организация продолжает сотрудничество с Китаем для выяснения происхождения коронавируса. Сейчас специалисты пытаются не только выяснить происхождение самого коронавируса, но и «взглянуть на проблему под более широким углом».

Татьяна Леухина