В Минздраве Татарстана призвали поддерживать уровень антител в организме

В Минздраве Татарстана рекомендовали постоянно следить за уровнем антител в организме. Об этом в ходе прямого эфира заявил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Лопушов объяснил, что коронавирус постоянно мутирует, сейчас в мире больше всего распространен штамм «дельта».

«Такой вирус развивается слишком быстро, поэтому наши обычные антитела просто не успевают выработаться в достаточном количестве. Нужно постоянно следить за уровнем антител в организме и повышать его. Для этого и проводится повторная вакцинация», — пояснил он.

Для ревакцинации может использоваться любой зарегистрированный препарат. При этом если после использования первого препарата антитела не выработались, лучше использовать другой.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, кому надо ревакцинироваться, каким препаратом это делать, что делать, если вы только что переболели.

Ольга Плешкова