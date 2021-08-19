Комбинация вакцин «Спутник V» и Moderna показала повышенный иммунный ответ
Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Такие данные приводятся в исследовании, которое проводилось в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций.
Замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте сообщил, что исследователи не увидели значительных изменений при сравнении вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского препарата с вакциной компании Astrazeneca.
Сильный иммунный ответ появился при комбинации «Спутника V» с Moderna. Сейчас специалисты все еще исследуют комбинацию «Спутника V» c препаратом китайской компании Sinopharm, пишет ТАСС.
Во вторник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer.
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