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Комбинация вакцин «Спутник V» и Moderna показала повышенный иммунный ответ

08:44, 19.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Комбинация вакцин «Спутник V» и Moderna показала повышенный иммунный ответ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Такие данные приводятся в исследовании, которое проводилось в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций.

Замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте сообщил, что исследователи не увидели значительных изменений при сравнении вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского препарата с вакциной компании Astrazeneca.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сильный иммунный ответ появился при комбинации «Спутника V» с Moderna. Сейчас специалисты все еще исследуют комбинацию «Спутника V» c препаратом китайской компании Sinopharm, пишет ТАСС.

Во вторник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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