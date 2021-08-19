В России модернизировали «Спутник V» специально под штамм «дельта»
Центр имени Гамалеи Минздрава России разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», модернизировав ее специально по штамм «дельта». Об этом заявил академик РАН Александр Гинцбург.
По словам ученого, уже существует «сделанная конструкция вакцины». Однако степень эффективности такой вакцины пока предстоит установить.
«Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ.
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