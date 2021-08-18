В Казани открылся пункт вакцинации от COVID-19 в ДК железнодорожников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани открылся новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь сделать прививку от COVID-19 можно в ДК железнодорожников, сообщили в telegram-канале Кировского и Московского районов города.

Новый пункт вакцинации будет принимать желающих привиться в будни с 9.00 до 20.00, уточнили в Минздраве РТ.

Напомним, с 30 июля в столице Татарстана открыли дополнительные пункты вакцинации в культурных центрах и домах культуры. В городе заработали прививочные пункты в ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский».



Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек. Второй компонент вакцины получили 747 856 человек.



Татьяна Демина