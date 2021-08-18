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Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 660

18:31, 18.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 660
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Всего по состоянию на 18 августа в республике от COVID-19 умерли 660 человек.

От коронавируса за минувшие сутки скончались двое мужчин 1934 и 1939 годов рождения и две женщины 1941 и 1946 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве РТ.

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 24 826 случаев коронавируса. За весь период в республике от COVID-19 вылечились 21 893 пациента.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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