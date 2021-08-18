Количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло 660

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Всего по состоянию на 18 августа в республике от COVID-19 умерли 660 человек.

От коронавируса за минувшие сутки скончались двое мужчин 1934 и 1939 годов рождения и две женщины 1941 и 1946 годов рождения. Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве РТ.



По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 24 826 случаев коронавируса. За весь период в республике от COVID-19 вылечились 21 893 пациента.



Татьяна Демина