Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила ее профессию

«Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила». Такое заявление сделала российская певица Земфира. Незадолго до этого из-за коронавируса отменили фестиваль в Испании, где она должна была выступить.

Певица призналась, что из-за такой ситуации она уже ничего не хочет, в том числе концертов. Земфира заявила, что больше не верит в них.

«В прошлом году был грандиозный план — 8/9 фестивалей, два с половиной месяца репетиций (каждый день), в итоге два выступления», — написала Земфира в своей официальной группе в сети «ВКонтакте».

В ответ на предложения проводить онлайн-концерты артистка заявила, что «для двух сознательных и двадцати пиратов» делать это не готова. К тому же она отметила, что финансовая нагрузка в этом деле ложится исключительно на ее бюджет.

Пандемию певица назвала темными временами, когда «абсолютно ничего не понятно». Земфира призвала людей вакцинироваться от коронавируса: «Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!».



В этом году Земфира выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн». Он стал первым за 8 лет — последний альбом «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года. Недавно певица издала EP, в который вошли четыре трека.



Татьяна Демина