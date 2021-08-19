В Роспотребнадзоре объяснили, почему до сих пор нет лекарств от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Фарминдустрия не сразу начала разрабатывать препарат для лечения коронавируса, так как все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

— Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследования будут продолжаться до тех пор, пока вирус не станет сезонным. Разработка препаратов требует больше времени и средств, чем создание вакцин.

Горелов напомнил, что сейчас существуют другие инфекции, от которых есть вакцины, но нет лекарств: корь и бешенство.

На прошлой неделе ВОЗ объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях.



В начале июня в России начали производить препарат, который помогает больным коронавирусом. Он представляет собой антиковидный иммуноглобулин — защитный белок крови, который выделяется из плазмы людей, переболевших коронавирусом и получивших антитела.

