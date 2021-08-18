Детям с хроническими заболеваниями будут рекомендовать привиться от коронавируса

Детям с хроническими заболеваниями в России рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, для детей обязательной вакцинации «не будет никогда», но детям с хроническими заболеваниями врачи будут рекомендовать привиться от COVID-19.



«Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации», — приводит слова Горелова «Интерфакс».

В Татарстане на 18 августа от коронавируса вакцинировались 936 611 человек. Второй компонент вакцины получили 747 856 человек.



Ольга Плешкова