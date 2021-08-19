Гендиректор ВОЗ заявил о крайней уязвимости человечества из-за COVID-19 и других ЧС

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодняшний момент истории человечества характеризуется крайней уязвимостью, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Это связано с пандемией коронавируса, климатическим кризисом, стихийными бедствиями и различными конфликтами в мире.

— По правде говоря, я никогда не видел, чтобы так много чрезвычайных происшествий случалось одновременно, — заявил глава Всемирной организации здравоохранения. По словам Гебрейесуса, сложившаяся в мире обстановка выталкивает гуманитарную систему за ее пределы.

Он считает, что в этих условиях «странам, которые имели искушение перейти к изоляции» следовало бы выбрать другую тактику, а именно действовать сообща. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Гебрейесус уже говорил, что на сегодняшний день мир находится в периоде реальной опасности из-за пандемии коронавируса. «Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — уверен он.

Татьяна Демина