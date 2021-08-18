В Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За сутки привились 7 434 человека. Второй компонент вакцины получили 747 856 человек.



Сегодня стало известно, что в России запустят программу поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие люди старше 18 лет. Розыгрыш будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Ольга Плешкова