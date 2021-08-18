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В Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек

13:16, 18.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса вакцинировались 936 611 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

За сутки привились 7 434 человека. Второй компонент вакцины получили 747 856 человек.

Сегодня стало известно, что в России запустят программу поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие люди старше 18 лет. Розыгрыш будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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