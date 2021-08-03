Главное к утру: ДТП с россиянами в Турции, Карпин покинул пост, дело в отношении экс-бухгалтера ПГАФКСиТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 3 августа:
- В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре гражданина России. Еще пять жителей страны получили тяжелые травмы. Авария произошла в Анталье. В автобусе находились 22 российских туриста, девять из которых дети. Для родственников пострадавших в аварии открыли горячую линию тел. +905383933451. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Автобус с туристами перевернулся.
- Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Свое решение он назвал «мучительным» и объяснил его тем, что не может посвятить все время команде. Карпин добавил, что остается в Ростове-на-Дону.
- В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении экс-бухгалтера Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она обвиняется в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и в присвоении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Обвиняемая сфальсифицировала документы и похитила вверенные ей деньги. Действовала она при этом по разработанному преступному плану. Ущерб от преступных действий составил почти 150 тыс. рублей.
- По состоянию на вечер 2 августа единовременные «школьные» выплаты в России получили родители 17,4 млн детей. Средства смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд России.
- В Казани завершается строительство одного из проездов к домам ЖК «МЧС». Новые дороги помогут разгрузить движение по единственному маршруту, ведущему от домов жилого комплекса к улице Губкина. На сегодняшний день заканчивается строительство проезда от ЖК «Триумф» до проспекта Победы. Рабочие уложили асфальт и завершают работу над тротуарами. Одновременно с этим продолжается прокладывание дороги от дома 3 до «Мегастроя».
- В Татарстане вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. Это связано с высокой пожарной опасностью (IV и V класс). Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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