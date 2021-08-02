Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России», — заявил Карпин.

«Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — объяснил он решение об уходе из «Ростова». Карпин добавил, что остается в Ростове-на-Дону.

Фото: vk.com/fcrostov

Напомним, 26 июля Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Изначально планировалось, что ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной России по футболу и ФК «Ростов». «Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил он.



Татьяна Демина