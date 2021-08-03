В Казани завершается строительство одного из проездов к домам ЖК «МЧС»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В Казани завершается строительство одного из проездов к домам ЖК «МЧС». Новые дороги помогут разгрузить единственный маршрут движение, ведущий от домов жилого комплекса к улице Губкина.

На сегодняшний заканчивается строительство проезда от ЖК «Триумф» до Проспекта Победы. Рабочие уложили асфальт и завершают работу над тротуарами. Одновременно с этим продолжается прокладывание дороги от дома №3 до «Мегастроя».

В доме №3 ЖК «МЧС завершена итоговая проверка Госстройнадзора Татарстана. В доме №4 строители заканчивают все работы, сообщили в Фонде поддержки дольщиков РТ. В ближайшее время дома планируется ввести в эксплуатацию.

Напомним, в результате сдачи домов №3 и №4 в Казани более 700 обманутых дольщиков будут восстановлены в своих правах. Они достраиваются по федеральной программе поддержки дольщиков. Работы выполняет компания «Ак Таш».

Татьяна Демина