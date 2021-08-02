За сутки единовременные «школьные» выплаты получили родители почти 17,5 млн детей

Фото: Максим Платонов (архив)

По состоянию на вечер 2 августа единовременные «школьные» выплаты в России получили родители 17,4 млн детей. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков.

По его словам, средства, которые начали выплачивать с сегодняшнего дня, смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд России. Котяков напомнил, что это процесс начался досрочно по поручению президента страны Владмира Путина, пишет ТАСС.

Планируется, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она также положена семьям, воспитывающим лиц в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам.

Фото: realnoevremya.ru

Выплаты на детей школьного возраста должны были начать выплачивать с 16 августа, но власти сообщили, что для старта этого процесса все уже технически готово. Премьер-министр России Михаил Мишустин в середине июля подписал распоряжение о выделении на эти выплаты более 204 млрд рублей. В Минтруда РФ уточнили, что их можно получить только безналично, на банковскую карту.

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля и продлится до 1 ноября. О новой мере поддержки Путин сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Татьяна Демина