В ДТП с автобусом в Турции погибли россияне

В Турции в ДТП с автобусом погибли три гражданина России. Еще пять жителей страны получили тяжелые травмы, пишет RT.

Авария произошла в Анталье. В автобусе находились 22 российских туриста, девять из которых дети. Для родственников пострадавших в аварии открыли «горячую линию» тел. +905383933451.

UPD от 20:15: Количество погибших россиян выросло до четырех. Сообщается, что в автобусе находились туристы из Самарской области.

По предварительным информации, водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Автобус с туристами перевернулся.

ДТП с россиянами произошло в Турции и в апреле. Тогда сообщалось, что пострадали пять граждан РФ. Троих из них пришлось госпитализировать. Одна россиянка погибла.

Татьяна Демина