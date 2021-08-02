В ДТП с автобусом в Турции погибли россияне
В Турции в ДТП с автобусом погибли три гражданина России. Еще пять жителей страны получили тяжелые травмы, пишет RT.
Авария произошла в Анталье. В автобусе находились 22 российских туриста, девять из которых дети. Для родственников пострадавших в аварии открыли «горячую линию» тел. +905383933451.
UPD от 20:15: Количество погибших россиян выросло до четырех. Сообщается, что в автобусе находились туристы из Самарской области.
По предварительным информации, водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Автобус с туристами перевернулся.
ДТП с россиянами произошло в Турции и в апреле. Тогда сообщалось, что пострадали пять граждан РФ. Троих из них пришлось госпитализировать. Одна россиянка погибла.
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