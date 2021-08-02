В Казани направили в суд уголовное дело в отношении экс-бухгалтера ПГАФКСиТ

В Казани направлено в суд уголовное дело в отношении экс-бухгалтера Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она обвиняется в служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ) и в присвоении денег с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2018 по декабрь 2019 года, экс-бухгалтер обналичила деньги с банковской картой предоставленной ПГАФКСиТ. Средства находились на казначейском счете. Чтобы придать свои действиям законный вид, она получила из расчетного отдела платежки с указанием анкетных данных преподавателей и студентов вуза и сумм, которые им полагались в качестве оплаты по договорам возмездного оказания услуг и стипендии.

Сфальсифицировав документы, обвиняемая похитила вверенные ей деньги. Действовала она при этом по разработанному преступному плану. Ущерб от преступных действий составил почти 150 тыс. рублей.

Экс-бухгалтер свою вину признала и полностью возместила ущерб, сообщили в прокуратуре Приволжского района Казани, которая утвердила обвинительное заключение по делу.

В прошлом году в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 53-летней экс-директрисы Подростково-молодежного клуба Верхнеуслонского района РТ. Она подозревалась в служебном пологе и превышении должностных полномочий.

Татьяна Демина