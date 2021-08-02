Новости общества

21:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещения лесов

20:55, 02.08.2021
В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещения лесов
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. Это связано с высокой пожарной опасностью (IV и V класс).

Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана. Соответствующее постановление 2 августа подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Лесные дороги в указанных районах перекроют шлагбаумами. Будет усилен патруль территорий лесов и организовано круглосуточное дежурство. В местах их массового посещения в выходные и праздничные дни будут работать временные посты и т. д.

Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Она установится на территории республики со 2 по 5 августа.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также