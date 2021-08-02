В Татарстане из-за высокой пожароопасности ограничили посещения лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. Это связано с высокой пожарной опасностью (IV и V класс).

Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана. Соответствующее постановление 2 августа подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Лесные дороги в указанных районах перекроют шлагбаумами. Будет усилен патруль территорий лесов и организовано круглосуточное дежурство. В местах их массового посещения в выходные и праздничные дни будут работать временные посты и т. д.

Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. Она установится на территории республики со 2 по 5 августа.



Татьяна Демина