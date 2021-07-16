Главное о коронавирусе на 16 июля: низкие темпы прироста в Татарстане, обязательная вакцинация в Архангельске

Фото: Ринат Назметдинов

Поддельные документы о вакцинации в Казани



В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 14 июля в республике зарегистрировано 23 149 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 733 человека, в том числе 71 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 575 человек.

В Набережных Челнах ожидают небольшую партию вакцины от коронавируса «КовиВак». Ею можно будет привиться тем, кто находится в листе ожидания. Сейчас жители автограда получают вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Во избежание искусственных очередей в поликлиниках горожанам рекомендовали записаться в лист ожидания.



В Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров. Она подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19. Сотрудники полиции выяснили, что за свои нелегальные услуги она получала от 2 до 4 тыс. рублей. При этом ее клиенты, получая справки о вакцинации, прививку от коронавируса не делали. Подозреваемая предоставила услуги около 60 жителям Казани, заработав таким образом 200 тыс. рублей. Полицейские ищут прочих фигурантов дела и граждан, которые приобрели поддельные справки о вакцинации.

Фото: youtube.com

Накануне в Татарстан поступило еще 33 тысячи доз вакцины, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. По ее словам, перебои с поставками не ожидаются, так как вакцины и дальше будут поступать системно.

В Набережные Челны поступило 3,6 тыс. доз вакцины от COVID-19. Вчера от инфекции привились 1,2 тыс. челнинцев. Всего первым компонентом вакцинировались 88 794 человека, вторую дозу препарата получили уже 54 675 челнинцев.

Татарстан оказался в числе российских регионов с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки. Этот показатель в республике составил 0,22%.

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 9 587 человек. С момента запуска вакцинации от коронавируса привились 697 868 татарстанцев, из них 459 289 получили вторую дозу вакцины.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали мужчина 1957 года рождения, две женщины 1933 и 1961 годов рождения.



COVID-free пляж в Сочи

За последние сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, выздоровели 21 932 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 907 999 человек, а выздоровевших — до 5 300 908 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 799 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 146 868 человек.



За последние сутки в России проведено более 577 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 142 271 человек.



Главный государственный санитарный врач Архангельской области Роман Бузинов постановил провести вакцинацию против коронавируса для нескольких категорий граждан. Обязательной вакцинации по эпидемиологическим показаниям подлежат медицинские работники, работники всех образовательных организаций, социальные работники, сотрудники общепита, члены экипажей рыбопромысловых судов, государственные и муниципальные служащие, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, студенты техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет. Прививку первым компонентом вакцины представителям этих сфер необходимо сделать до 1 августа, вторым — до 30 августа.

Фото: severodvinsk.info

На 71-м году жизни умер музыкант и актер Петр Мамонов. Он болел коронавирусом и последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Cолист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID-19. Отмечается, что он боролся с болезнью три недели. Борис Горячев родился в 1971 году. В составе «Хора Турецкого» он выступал почти 20 лет.

В Сочи появился первый в городе пляж, свободный от COVID-19. Пляж открыт для посещения тем, кто предъявляет сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Рядом с входом на пляж висит табличка «COVID-free пляж» и стоит охранник — он отказывает на входе тем, у кого нет нужных документов. Пляж организовала местная гостиница «Рэдиссон Лазурная».

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за роста смертности от коронавируса. на две недели с возможностью продления этого срока еще на семь дней. Также он предложил переложить обязанность по выплате зарплат на государство. Политик призвал поддержать самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес и независимых работников в сфере культуры и искусства.

Фото: mosyabloko.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления на отечественном рынке зарубежных препаратов против коронавируса. «У нас своих вакцин хватает», — заявил он. Песков напомнил, что у россиян есть возможность выбора препаратов — в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19. Их поставки в регионы России осуществляются регулярно.



Проблемы с иностранными QR-кодами



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 188 928 123 человека, 4 066 605 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 975 707). На второй строчке — Индия (31 026 829), на третьей — Бразилия (19 262 518), на четвертой — Франция (5 895 453), на пятой — Россия (5 810 335), данные университета отстают от данных российского оперштаба.



Больше всего смертей зафиксировано в США (608 399). За ними следуют Бразилия (538 942), Индия (412 531), Мексика (235 740), Перу (194 845) и Великобритания (128 864).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Он отметил, что в лабораториях «случаются инциденты».

Фото: belta.by

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что эти мутации будет сложнее контролировать.

В Японии впервые госпитализирован с коронавирусом член иностранной олимпийской делегации из Нигерии.

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Ташкенте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия должны усилить сплоченность и сотрудничество, чтобы вместе противостоять политизации и стигматизации пандемии и вопроса происхождения коронавируса. По его словам, во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом.

Фото: sng.today

Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратились к властям РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации для получения QR-кодов. Проблемы с получением QR-кодов возникают также у россиян, привитых отечественными вакцинами за рубежом. В Минздраве заявили, что не получали обращений от представителей США. Но отметили, что в адрес министерства поступило предложение представительства ЕС в России об обсуждении с Москвой «процедур применения цифровых сертификатов». В ассоциации понимают сложность вопроса международного признания вакцин. Но выразили надежду, что «все же будет найден какой-либо компромиссный способ подтверждения стойкого иммунитета у иностранных специалистов».

Немецкие ученые Постдамского университета, разработавшие математическую модель для прогнозирования ситуации с SARS-CoV-2, пришли к выводу, что без массовой вакцинации от COVID-19 с вероятностью 60% в мире ежегодно будут появляться два и более опасных штамма коронавируса, которые вызовут новые волны пандемии. Теория может быть верна, показали данные по Израилю. Эту страну исследователи взяли в качестве реальной модели потому, что там вакцинация проводилась быстро и была массовой. К моменту написания работы около 60% граждан Израиля были привиты первой дозой препарата, а около 55% — вакцинированы полностью. Как и следовало ожидать, количество зараженных уменьшалось по мере увеличения числа привитых.

Маргарита Головатенко