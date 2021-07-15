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Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки

12:20, 15.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан оказался в числе регионов с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан оказался в числе российских регионов с наименьшими темпами прироста новых случаев COVID-19 за сутки. Этот показатель в республике составил 0,22%.

Наименьший суточный прирост зарегистрировали в Кировской области — 0,21%. В Орловской области и Чувашии он составил 0,22%. В Карачаево-Черкесской республике — 0,24%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 098 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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