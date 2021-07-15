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В Татарстане за сутки вакцину от COVID-19 сделали 9 587 человек

12:05, 15.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцину от COVID-19 сделали 9 587 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 9 587 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С момента запуска вакцинации от коронавируса привились 697 868 татарстанцев, из них 459 289 получили вторую дозу вакцины.

Вчера в Татарстан пришло 33 тыс. доз вакцины «Спутник V». Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сегодня заявила, что перебои с поставками не ожидаются, так как вакцины и дальше будут поступать системно.

ОбществоМедицина Татарстан
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