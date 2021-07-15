Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи

В Сочи появился первый в городе пляж, свободный от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости». Пляж открыт для посещения тем, кто предъявляет сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Рядом с входом на пляж висит табличка «COVID Free Пляж» и стоит охранник — он отказывает на входе тем, у кого нет нужных документов. Пляж организовала местная гостиница «Рэдиссон Лазурная».



В июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов. Спустя время вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют. Приезжающие в Краснодарский край туристы будут обязаны привиться в течение трех дней, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.



Алексей Нечаев