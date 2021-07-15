ВОЗ предупредила о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он добавил, что, вероятно, эти мутации будет сложнее контролировать, передает ТАСС.
Вчера Гебрейесус предупредил о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире. На минувшей неделе выросла заболеваемость, а также смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.
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