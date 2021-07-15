ВОЗ предупредила о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, предупредил о весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что, вероятно, эти мутации будет сложнее контролировать, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Гебрейесус предупредил о начале новой волны пандемии COVID-19 в мире. На минувшей неделе выросла заболеваемость, а также смертность от коронавируса. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

Татьяна Леухина