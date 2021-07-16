Глава ВОЗ допустил версию об утечке COVID-19 из лаборатории

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», — отметил он.

Отказываться от этой теории возникновения SARS-CoV-2 преждевременно, отметил глава ВОЗ. Он призвал власти Китая к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в вопросе расследования.

У SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Алексей Нечаев