В Челнах ожидают небольшую партию вакцины «КовиВак»

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах ожидают небольшую партию вакцины «КовиВак». Ею можно будет привиться тем, кто находится в листе ожидания. Сейчас жители Челнов получают вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Вакцинация — это плановая работа, не экстренная. Она выполняется постепенно. Во избежание искусственных очередей в поликлиниках рекомендуем горожанам записаться в лист ожидания», — пояснили Chelny-biz.ru в управлении здравоохранения.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что можно выбрать один препарат из трех, если он есть в наличии.

В июле в Москве за день почти закончилась новая партия вакцины «КовиВак». Предыдущую партию «КовиВака» доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, препарат закончился за 3 дня.



Алексей Нечаев