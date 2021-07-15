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В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

18:46, 15.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали мужчина 1957 года рождения, две женщины 1933 и 1961 годов рождения.

фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 098 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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