В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами инфекции стали мужчина 1957 года рождения, две женщины 1933 и 1961 годов рождения.

фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 23 098 случаев COVID-19.

Алексей Нечаев