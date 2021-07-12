Главное за выходные: Италия обыграла Англию и выиграла Евро-2020, запуск космолета Virgin Galactic
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 12 июля:
- Сборная Италии стала победителем Евро-2020. В финальном матче она обыграла команду Англии. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Англии. Люк Шоу забил гол, когда циферблат показывал 1 минуту 57 секунд с начала матча. Это самый быстрый мяч в финалах чемпионатов Европы. Во втором тайме, на 66-й минуте, счет сравнялся. В ворота попал итальянец Леонардо Бонуччи. Он стал самым возрастным игроком, забившим гол в финале чемпионата Европы по футболу. Основное время финального матча Англия — Италия закончилось со счетом 1:1. Два дополнительных тайма также завершились вничью.
- Досрочные парламентские выборы в Молдавии признали состоявшимися. По последним данным (на 15.32), явка избирателей превысила 33,3%.
- Церемония прощания с заслуженным врачом России и почетным гражданином Нижнекамска Гамиром Исмагиловым состоится в понедельник, 12 июля. Она пройдет в актовом зале консультативно-диагностической поликлиники НЦРМБ. Начало назначено на 10.00. О смерти заслуженного врача России стало известно вчера. Он умер в Нижнекамске на 83-м году жизни.
- Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон. В финале он обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Победа над Берреттини стала для спортсмена 21-й подряд на травяных кортах. Последнее поражение он потерпел в 2018 году.
- Во Франции умер российский и советский художник Олег Целков. 15 июля ему бы исполнилось 87 лет. Известно, что несколько недель назад он потерял зрение. Целкова планируют похоронить в Шампани. Во Франции он жил с конца 1970-х годов.
- В третьем бое между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе, Конор проиграл Порье техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу. Первый раунд забрал Порье — он провел тейкдаун и обработал соперника в партере. В концовке Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу. Порье победил техническим нокаутом. После этого Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал четвертый бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 264. Уайт назвал второй перелом ноги на последних трех боях «паршивым» и заявил, что никто не хочет видеть такого окончания боя.
- Экипаж воздушного судна CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро», выполнявший рейс Пермь — Казань, доложил о встрече с шаром белого цвета диаметром 1 метр с подвешенным грузом. Это произошло 9 июля в 12.18 — в тот момент самолет заходил на посадку в казанский аэропорт. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. В этот же день, в 14.41, белый шар на высоте 8 тыс. футов (2 440 м) наблюдал в Московской воздушной зоне экипаж Як-40, выполнявший рейс Москва — Вологда.
- Запуск космолета Virgin Galactic произошел вчера с космодрома в штате Нью-Мехико (США). Его транслировали на youtube-канале организации. В ходе полета корабль смог подняться на высоту 86 км, где его экипаж, куда вошли шесть человек, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час. Британский миллиардер Ричард Брэнсон поделился впечатлениями о полете в космос на корабле Unity-22 собственной компании Virgin Galactic. «Это было нечто магическое», — сказал он. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел билет на будущий рейс. Депозит, внесенный миллиардером, составляет $10 тысяч. Когда состоится полет, пока неизвестно. В ответ на покупку билета Маском британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что может забронировать билет на полет SpaceX.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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