Прощание с заслуженным врачом РФ Гамиром Исмагиловым состоится 12 июля в Нижнекамске

Церемония прощания с заслуженным врачом России и почетным гражданином Нижнекамска Гамиром Исмагиловым состоится в понедельник, 12 июля. Она пройдет в актовом зале консультативно-диагностической поликлиники НЦРМБ.

Начало гражданской панихиды назначено на 10.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ. Похоронить Исмагилова планируют на городском кладбище на Аллее Почетных граждан.

О смерти заслуженного врача России стало известно сегодня. Он умер в Нижнекамске на 83-м году жизни.

Свою трудовую деятельность он начинал хирургом. С 1968 года занимал должность заведующего хирургическим отделением НЦРБ. В 1984-м по его инициативе организовали медсанчасть ПО «Нижнекамскнефтехим», впоследствии переименованную в городскую многопрофильную больницу №3, которую он возглавил.

В 1971-м Исмагилов защитил кандидатскую диссертацию по эндоскопическим методам диагностики — позже они стали широко применяться на практике. Многие годы он был руководителем интернов по хирургии. Также врач избирался депутатом Нижнекамского городского Совета народных депутатов многих созывов. Был членом совета старейшин — Шуры аксакалов НМР. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района» за активное участие в общественной жизни города.

Татьяна Демина