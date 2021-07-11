Президент UFC анонсировал четвертый бой между Конором и Порье

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Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал четвертый бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 264.



Так он на пресс-конференции прокомментировал исход поединка, в котором Порье победил техническим нокаутом, когда Конор сломал ногу в концовке первого раунда.

«Дастин будет драться за пояс в легком весе. Потом Конор выздоровеет, и, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так», — сказал он. Уайт назвал второй перелом ноги на последних трех боях «паршивым» и заявил, что никто не хочет видеть такого окончания боя.

Уайт пока не знает, на какое время выбыл Макгрегор.

Маргарита Головатенко