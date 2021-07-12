Сборная Италии второй раз в истории стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии стала победителем Евро-2020. В финальном матче она обыграла команду Англии.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу Англии. Люк Шоу забил гол, когда циферблат показывал 1 минуту 57 секунд с начала матча. Это самый быстрый мяч в финалах чемпионатов Европы.

Во втором тайме, на 66-й минуте, счет сравнялся. В ворота попал итальянец Леонардо Бонуччи. Он стал самым возрастным игроком, забившим гол в финале чемпионата Европы по футболу.

Основное время финального матча Англия — Италия закончилось со счетом 1:1. Два дополнительных тайма также завершились вничью.

Фото: ru.uefa.com

В серии пенальти сборная Италии обыграла команду Англии со счетом 3:2 и во второй раз стала победителем чемпионата Европы по футболу, впервые с 1968 года.

Отмечается, что финал Евро-2020, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стал самым посещаемым матчем турнира. На трибунах присутствовали 67 173 болельщика при вместимости примерно в 90 тыс. человек.

В общей сложности 51 матч Евро-2020 посетили 1 099 699 человек. Полуфинальные игры посетили 64 960 (Англия — Дания) и 57 811 (Италия — Испания) болельщиков.

Отметим, что сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв датчан со счетом 2:1. Италия добралась до финальной игры, победив команду Испании.