Космолет с миллиардером Ричардом Брэнсоном вернулся на Землю, пробыв в космосе несколько минут

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Космический корабль Unity-22 компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном вернулся на Землю. Космолет достиг границы космоса.



В ходе полета он смог подняться на высоту 92 км, где его экипаж, куда вошли шесть человек, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

Запуск космолета произошел сегодня с космодрома в штате Нью-Мехико (США). Его транслировали на youtube-канале организации.

Планировалось, что корабль преодолеет отметку в 80 км, после чего члены экипажа в течение четырех минут будут находиться в невесомости, имея возможность рассмотреть часть Земли.

Татьяна Демина