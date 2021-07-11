Умер российский и советский художник Олег Целков

Во Франции умер российский и советский художник Олег Целков. 15 июля ему бы исполнилось 87 лет.

«Причины смерти на данное время неизвестны, но несколько недель назад он потерял зрение, и это стало для него тяжелым ударом, который он не перенес», — рассказала ТАСС дочь художника Ольга.

Целкова планируют похоронить в Шампани. Во Франции он жил с конца 1970-х годов.

В 2004 году в России прошли две персональные выставки Целкова. В 2005 году художник удостоился премии «Триумф». В одном из своих интервью он заявил, что «не скучает во Франции по России».

Татьяна Демина