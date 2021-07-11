СМИ: экипаж следовавшего в Казань самолета доложил о сближении с белым шаром

Экипаж воздушного судна CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ-Аэро»,выполнявший рейс Пермь-Казань, доложил о встрече с шаром белого цвета диаметром 1 метр с подвешенный грузом. Это произошло 9 июня в 12.18 — в тот момент самолет заходил на посадку в казанский аэропорт.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident. Издание отмечает: в этот же день в 14.41 белый шар на высоте 8 тыс. футов (2440 м.) наблюдал в Московской воздушной зоне экипаж Як-40, выполнявший рейс Москва-Вологда.