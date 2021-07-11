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Новак Джокович выиграл Уимблдон

19:35, 11.07.2021
Новак Джокович выиграл Уимблдон
Фото: novakdjokovic.com

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон. В финале он обыграл итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Победа над Берреттини стала для спортсмена 21-й подряд на травяных кортах. Последнее поражение он потерпел в 2018 году.

Теннисист повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу титулов на турнирах «Большого шлема» — 20 титулов. В этом сезоне он выиграл все турниры — Australian open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

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