Парламентские выборы в Молдавии признали состоявшимися
Досрочные парламентские выборы в Молдавии признали состоявшимися. По последним данным (на 15:32) явка избирателей превысила 33,3%.
«В выборах приняло участие больше трети избирателей, они могут считаться состоявшимися», — цитирует ТАСС пресс-секретаря ЦИК Молдавии Родику Сырбу. Процесс голосования завершится в 21:00.
Напомним, депутатов в парламент Молдавии выбирают на четыре года. Утром президент республики Майя Санду сообщила, что при голосовании были замечены нарушения, которые компрометируют процесс выборов. Полиция Молдавии заявила о пресечении случаев организованной доставки граждан на избирательные участки.
Первые предварительные итоги голосования Центризбирком страны планирует огласить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.
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