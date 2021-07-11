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Порье победил Конора техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу

07:42, 11.07.2021
Порье победил Конора техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу
Фото: скриншот

В третьем бое между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 264, проходившем в Лас-Вегасе, Конор проиграл Порье техническим нокаутом — Макгрегор сломал ногу.

Первый раунд забрал Порье — он провел тейкдаун и обработал соперника в партере. В концовке Конор встал, но за секунды до конца сломал ногу. Порье победил техническим нокаутом.

«Я заблокировал один из его лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Это случилось раньше конца первого раунда. Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки. Он попал мне хорошим кроссом, как и в прошлом поединке — я не видел его удара. Он тянул меня за перчатки вниз, я пытался сказать это рефери. Карма — это зеркало. Иногда такое происходит», — прокомментировал свою победу Порье.

Маргарита Головатенко
Спорт
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