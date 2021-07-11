Миллиардер Ричард Брэнсон о полете в космос: «Это было нечто магическое»

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон поделился впечатлениями о полете в космос на корабле Unity-22 собственной компании Virgin Galactic. «Это было нечто магическое», — заявил он.

После возращения на Землю Брэнсон сообщил, что мечтал о полете в космос с детства. Он обратил внимание, что ничто «не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса».

Брэнсон рассказал, что в космосе он был вверх ногами на протяжении нескольких минут. Трансляция мероприятия, где миллиардер рассказал о своем путешествии в космос велась на сайте компании Virgin Galactic.

Напомним, Запуск космолета произошел сегодня с космодрома в штате Нью-Мехико (США). Его транслировали на youtube-канале организации.

В ходе полета он смог подняться на высоту 92 км, где его экипаж, куда вошли шесть человек, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

Татьяна Демина