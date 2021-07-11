Илон Маск купил билет на следующий рейс Virgin Galactic

Фото: Daniel Oberhaus / flickr.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел билет на будущий рейс Virgin Galactic, об этом сообщает британское издание Evening Standard со ссылкой на данные Sunday Times.

Депозит, внесенный миллиардером, составляет $10 тысяч. Когда состоится полет, пока неизвестно. В ответ на покупку билета Маском британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что может забронировать билет на полет SpaceX.

Сегодня Брэнсон поделился впечатлениями о полете в космос на корабле Unity-22 собственной компании Virgin Galactic. «Это было нечто магическое», — сказал он. После возращения на Землю Брэнсон сообщил, что мечтал о полете в космос с детства. Он обратил внимание, что ничто «не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса». Брэнсон сообщил, что в космосе он был вверх ногами на протяжении нескольких минут.

Напомним, запуск космолета произошел сегодня с космодрома в штате Нью-Мехико (США). Его транслировали на youtube-канале организации.

В ходе полета корабль смог подняться на высоту 92 км, где его экипаж, куда вошли шесть человек, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

Маргарита Головатенко